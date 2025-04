Auto contro la barriera spartitraffico sul RA02 | conducente ferito lievemente

Autostradale RA02 Avellino-Salerno, all’altezza dello svincolo Montoro Sud, in direzione Salerno. Un’Autovettura, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza con l’asfalto terminando la propria corsa contro la barriera. Avellinotoday.it - Auto contro la barriera spartitraffico sul RA02: conducente ferito lievemente Leggi su Avellinotoday.it Un incidente stradale si è verificato nella notte lungo il raccordostradaleAvellino-Salerno, all’altezza dello svincolo Montoro Sud, in direzione Salerno. Un’vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza con l’asfalto terminando la propria corsala

Ne parlano su altre fonti Auto contro la barriera spartitraffico sul RA02: conducente ferito lievemente. Montoro: Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, auto contro barriere. Ferito il conducente di Solofra. Incidente sulla SS 131: auto sbatte con la barriera spartitraffico e si ribalta. Auto colpisce spartitraffico della pista ciclabile e si ribalta: paura per il conducente. Incidente in tangenziale a Rivoli: auto finisce contro lo spartitraffico, conducente in ospedale. Sbaglia la manovra e si schianta con il suv Mercedes contro la barriera autostradale: traffico bloccato.

Nota di ilgazzettino.it: Sbatte con l'auto contro l'aiuola spartitraffico del cantiere e rimane gravemente ferita: risarcita. «Segnaletica non visibile» - Da lì, conducente e proprietario dell'auto si erano subito attivati per ottenere un risarcimento dei danni, formalizzando una denuncia-querela contro l'impresa. Oltre un anno di confronti e ...

Si apprende da msn.com: Villacidro, conducente ubriaco: auto va a sbattere contro lo spartitraffico - Un 44enne alla guida di una Lancia Delta ha perso il controllo della vettura, su cui viaggiava anche un donna seduta sul sedile del passeggero, che è andata a sbattere contro lo spartitraffico.

Segnala messina.gazzettadelsud.it: Messina, auto sullo spartitraffico in via Catania abbatte palo della luce e un albero: due feriti lievi - Un'auto è capottata stamani poco dopo le 7 in via Catania ... A quanto pare il mezzo che procedeva in direzione sud ha invaso lo spartitraffico travolgendo prima un palo della pubblica illuminazione e ...