Simone Inzaghi e l' ascesa di Arnautovic | l' Inter sogna il triplete

Simone Inzaghi a bordo campo sono diventate oggetto di dibattito social già settimana scorsa. Nello sbracciarsi per dispensare indicazioni e sostegno ai suoi, il tecnico dell’Inter finisce spesso fuori dalla zona tratteggiata. Gli è successo anche col Cagliari, ma aveva una giustificazione. A pochi metri dalla sua panchina, a metà primo tempo, era finito Marko Arnautovic, subito dopo aver pennellato un assist chirurgico per il raddoppio di Lautaro Martinez. Un tocco di prima che ha spalancato la porta al capitano, un gesto che meritava un caloroso abbraccio, a cui Thuram ha aggiunto una fila di “amorevoli“ calcioni sul fondo schiena. Inzaghi è stato il tecnico che ha suggerito l’acquisto dell’austriaco dopo la rottura con Lukaku due estati fa. Già lo scorso anno ha concesso diverse chance al centravanti, tormentato dagli infortuni e da qualche occasione mancata di troppo. Sport.quotidiano.net - Simone Inzaghi e l'ascesa di Arnautovic: l'Inter sogna il triplete Leggi su Sport.quotidiano.net Le scorribande dia bordo campo sono diventate oggetto di dibattito social già settimana scorsa. Nello sbracciarsi per dispensare indicazioni e sostegno ai suoi, il tecnico dell’finisce spesso fuori dalla zona tratteggiata. Gli è successo anche col Cagliari, ma aveva una giustificazione. A pochi metri dalla sua panchina, a metà primo tempo, era finito Marko, subito dopo aver pennellato un assist chirurgico per il raddoppio di Lautaro Martinez. Un tocco di prima che ha spalancato la porta al capitano, un gesto che meritava un caloroso abbraccio, a cui Thuram ha aggiunto una fila di “amorevoli“ calcioni sul fondo schiena.è stato il tecnico che ha suggerito l’acquisto dell’austriaco dopo la rottura con Lukaku due estati fa. Già lo scorso anno ha concesso diverse chance al centravanti, tormentato dagli infortuni e da qualche occasione mancata di troppo.

L’Inter di oggi mi piace perché riflette la sua storia, con annessi comportamenti. L’Inter ha mantenuto invariata la sua natura storica, la sua tradizione, compreso quell’endemica inclinazione a soffrire, rivelandosi a volte pazza (amala!), a volte saggia, a volte talentuosa, a volte solamente molto pragmatica.

