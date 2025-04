Harry Potter | dirigente di WB aggiorna sul cast principale della serie tv

Harry Potter: dirigente di WB aggiorna sul cast principale della serie tv

Channing Dungey, dirigente della Warner Bros., offre un aggiornamento sul casting per il rilancio televisivo di Harry Potter, riguardo ai ruoli di Harry, Hermione, Ron e Voldemort. Il casting per il prossimo show televisivo di Harry Potter è già in corso, con John Lithgow confermato nel ruolo di Silente, mentre Paapa Essiedu è stato preso in considerazione per il ruolo del professor Piton. È stato anche riferito che Nick Frost interpreterà Hagrid, ma l'attore ha chiarito che il suo potenziale ruolo rimane non confermato al momento della scrittura. Con lo show ancora in fase di sviluppo, altre notizie sul casting sono destinate ad arrivare presto.

Parlando con Deadline, Dungey ha spiegato che il casting per Harry, Hermione e Ron nello show televisivo Harry Potter, è ancora in corso.

Nick Moran di Harry Potter ricoverato d’urgenza : “In pericolo di vita - potrebbe non parlare e camminare più”

Continua a leggere . L'attore, noto per il ruolo Sciabor nella saga di Harry Potter, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per sventare una condizione di "pericolo di vita".

Il dramma di uno degli attori di Harry Potter : "In pericolo di vita - si muove come un centenario"

Nick Moran, uno dei volti della saga del maghetto di JK Rowling, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale: ecco come sta.

Nick Moran operato d’urgenza in ospedale. L’attore di “Harry Potter” fotografato in barella da un amico - ma poi lo scatto scompare misteriosamente dai social

Lo riferisce il sito statunitense Deadline, precisando che un amico dell’attore ha chiesto ai fan di inviare preghiere dopo che Moran è stato ricoverato in ospedale per sventare “una condizione di pericolo di vita”.

