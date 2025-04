Pianese conquista i play off | traguardo storico dopo la salvezza anticipata

Pianese. Coronato il sogno salvezza a sei giornate dalla fine, le zebrette hanno festeggiato, con davanti ancora 180 minuti da giocare, la conquista dei play off. Un traguardo storico, ottenuto grazie a un perfetto lavoro di squadra, a partire dalla società, in primis il presidente Sani che ha investito nel progetto, fino ad arrivare all’ultimo dei collaboratori. La rosa, allestita dall’ottimo Francesco Cangi (bravo anche a trasformarla in corsa), allenata da Prosperi prima e Formisano poi, era partita per conquistare il traguardo minimo, ma giornata dopo giornata, con ambizione e umiltà, ha dimostrato di poter ambire a qualcosa di più grande. E contro il Pineto, in una partita dominata e vinta 4-0, quel "qualcosa di inizialmente inimmaginabile", così il mister, si è trasformato in una splendida realtà. Sport.quotidiano.net - Pianese conquista i play off: traguardo storico dopo la salvezza anticipata Leggi su Sport.quotidiano.net Una stagione stellare, quella disputata dalla. Coronato il sognoa sei giornate dalla fine, le zebrette hanno festeggiato, con davanti ancora 180 minuti da giocare, ladeioff. Un, ottenuto grazie a un perfetto lavoro di squadra, a partire dalla società, in primis il presidente Sani che ha investito nel progetto, fino ad arrivare all’ultimo dei collaboratori. La rosa, allestita dall’ottimo Francesco Cangi (bravo anche a trasformarla in corsa), allenata da Prosperi prima e Formisano poi, era partita perre ilminimo, ma giornatagiornata, con ambizione e umiltà, ha dimostrato di poter ambire a qualcosa di più grande. E contro il Pineto, in una partita dominata e vinta 4-0, quel "qualcosa di inizialmente inimmaginabile", così il mister, si è trasformato in una splendida realtà.

La quarta rete arriva all’80’: Simeoni piazza un perfetto filtrante per Mignani che, da dentro l’area, calcia a botta sicura, ma Marone si supera e respinge.

Un successo che vale la quindicesima vittoria stagionale, la nona tra le mura amiche, ma soprattutto il biglietto per i play-off. Dal dischetto si presenta Mignani, che non sbaglia e realizza la sedicesima rete in campionato, portando i suoi sul 2-0.

