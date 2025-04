Ubriachi in via Roma | titolare del kebab ferito con un coccio di bottiglia

Roma a Treviso dove un gruppo di giovani Ubriachi ha minacciato e ferito con un vetro di bottiglia il titolare del kebab "Istanbul City", a pochi passi dalla stazione delle corriere.Come riportato da "La Tribuna di Treviso" tutto sarebbe. Trevisotoday.it - Ubriachi in via Roma: titolare del kebab ferito con un coccio di bottiglia Leggi su Trevisotoday.it Ennesima serata di sangue e violenza in viaa Treviso dove un gruppo di giovaniha minacciato econ un vetro diildel"Istanbul City", a pochi passi dalla stazione delle corriere.Come riportato da "La Tribuna di Treviso" tutto sarebbe.

Via Roma - nel week end 700 identificati - 200 minori. Multati cinque ragazzi ubriachi

. In questo quadrante, da sabato pomeriggio a domenica sera, è entrata in. Ben 700 persone indentificate e tra questi ben 200 ragazzini minorenni.

