Figline in crisi | un altro passo falso a Orvieto Brachi a rischio

Orvieto, il Figline è tornato a mani vuote. E’ stato un altro passo falso che lascia la squadra di Marco Brachi sempre a un passo dal fondo classifica, mettendo in risalto le difficoltà che la squadra sta attraversando. I numeri parlano chiaro: nelle ultime cinque gare il Figline ha incamerato soltanto due punti. Troppo poco per un Figline che vuole salvarsi. Nonostante tanto movimento per costruire gioco, i gialloblù di Brachi trovano sempre più difficoltà nel finalizzare. Se manca il gol risalire in classifica resta una grossa impresa. Nelle ultime cinque partite l’attacco dei gialloblù è riuscito a spingere la palla in rete una sola volta, con Mugelli, sul campo del San Donato Tavarnelle, ma ormai il ricordo è lontano. E’ un’astinenza dal gol che preoccupa, che dura purtroppo dal 9 marzo, precisamente dalla decima giornata di ritorno. Lanazione.it - Figline in crisi: un altro passo falso a Orvieto, Brachi a rischio Leggi su Lanazione.it Dalla trasferta di, ilè tornato a mani vuote. E’ stato unche lascia la squadra di Marcosempre a undal fondo classifica, mettendo in risalto le difficoltà che la squadra sta attraversando. I numeri parlano chiaro: nelle ultime cinque gare ilha incamerato soltanto due punti. Troppo poco per unche vuole salvarsi. Nonostante tanto movimento per costruire gioco, i gialloblù ditrovano sempre più difficoltà nel finalizzare. Se manca il gol risalire in classifica resta una grossa impresa. Nelle ultime cinque partite l’attacco dei gialloblù è riuscito a spingere la palla in rete una sola volta, con Mugelli, sul campo del San Donato Tavarnelle, ma ormai il ricordo è lontano. E’ un’astinenza dal gol che preoccupa, che dura purtroppo dal 9 marzo, precisamente dalla decima giornata di ritorno.

Ne parlano su altre fonti Figline in crisi: un altro passo falso a Orvieto, Brachi a rischio. Grifone, un punto per superare la crisi. Sotto gli occhi di Sarri. Ex Bekaert, Giani incontra Ge-Group: “Passo concreto e serio verso la reindustrializzazione”. Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

Scrive msn.com: Figline in crisi: un altro passo falso a Orvieto, Brachi a rischio - Il Figline di Marco Brachi fatica in classifica con soli due punti in cinque gare. L'attacco è in crisi dal 9 marzo.

lanazione.it comunica: Figline: un altro pareggio contro il Seravezza, la classifica non decolla - Il Figline dopo quello di Siena incassa anche quello con il Seravezza nonostante che al ’Del Buffa’ abbia mostrato gli artigli. La squadra del presidente Sarri fa un passo indietro che non ...

Si apprende da lanazione.it: Crisi di maggioranza a Figline e Incisa: tensioni sulla variazione di bilancio - La crisi di maggioranza di Figline e Incisa passa da una variazione di bilancio da 50mila euro. Serve a coprire - è stato spiegato dalla consigliera Pd Francesca Farini in consiglio comunale - ...