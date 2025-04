Recanatese cade a Chieti | terza sconfitta consecutiva e classifica a rischio

Recanatese 1 : Mercorelli 6,5, Vuthaj 6,5, Di Filippo 6, Forgione 6 (30' st Caiazza 6), Di Paolantonio 6 (14' st Grandis 6), Traini 6,5 (14' st Oddo 6), Donsah 6 (23' st Cordova 7), Ceccarelli 7, Salto 7, Guerriero 5,5 (1' st Piccinin 6,5), Conti 6. A disp.: Servalli, Cordova, Touré, Arioli, Marislii. All. Amaolo 7 Recanatese: Del Bello 6, Mordini 5,5 (47' st Vessella SV), Alfieri 5,5, Ferrante 5, Cusumano 5 (32' st Pierfederici 6), Zini 6 (39' st Pepa SV), D'Angelo 6,5, Ferrante 5,5 (39' st Pesaresi SV), Raparo 5,5 (20' st Giandonato 6), Marchegiani 6, Spagna 6. A disp.: Mascolo, Canonici, Bruzzechesse, Valleja. All. Bilò Arbitro: Luigi Scicolone di San Donà di Piave Reti: pt. 30? D'Angelo (R), 45? Ceccarelli (C); st 15' Salto (C) 32' Cordova (C) Note: ammoniti Marchegiani, Raparo, Forgione, D'Angelo.

F. La Recanatese insiste: Spagna e Zini non riescono nel tap-in vincente e il tempo si chiude con una girata di E. L’Ancona non è tutta da buttare, anzi, e anche per questo certi nervosismi (foto Mazzotta a sinistra) non sono comprensibili.

msn.com comunica: Recanatese cade a Chieti: terza sconfitta consecutiva e classifica a rischio - La Recanatese subisce un'altra sconfitta contro il Chieti, mettendo a rischio la salvezza. Decisivo il prossimo incontro col Sora.

Nota di calciomagazine.net: Chieti-Recanatese 3-1: successo in rimonta dei neroverdi - Diretta Chieti-Recanatese di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D - Girone F ...

ilrestodelcarlino.it riferisce: Recanatese sfida Chieti: trasferta impegnativa contro l'ex Amaolo - La Recanatese affronta il Chieti, terza forza del campionato, in una sfida cruciale. Assenze pesanti per entrambe le squadre.