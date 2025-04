Entella festeggia la promozione in Serie B Arezzo sconfitto 2-1

Entella. I liguri, scesi in campo già promossi in B grazie alla sconfitta della Ternana nella partita delle 12.30, si impongono per 2-1 e legittimano il ritorno nella Serie cadetta. L'Arezzo, invece, mastica amaro perchè interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive e subisce il contro sorpasso in classifica dal Pescara, scivolando in quinta posizione. Al cavallino resta il rimpianto per aver subito i due gol su situazioni fortuite. Sopratutto la papera di Trombini che ha rotto l'equilibrio della sfida. Assente Pattarello per squalifica, Bucchi era ricorso al turnover con sei cambi rispetto a Pescara. In difesa dentro Montini, Gigli e Coccia, a centrocampo Santoro e Settembrini, davanti c'è Capello nel tridente. All'ingresso in campo i giocatori dell'Arezzo concedono il pasillo de honor a quelli dell'Entella.

