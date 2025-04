New Flying Balls sconfitti a Roma | -27 contro Stella Ebk playoff a rischio

Flying Balls, che tornano da Roma con un -27 che permette ai capitolini di mettere la freccia in classifica: mercoledì alle 21 a Cagliari, gara clou per continuare il sogno playoff ed evitare di rimandare di giocarsi tutto all’ultima giornata. Gare play-in Gold Centro: Stella Ebk Roma-New Flying Balls 88-61, Vigor Matelica-L’Aquila 80-74, Recanati-Esperia Cagliari 69-68, Attila Porto Recanati-Amatori Pescara 68-69, Loreto Pesaro-Carver Cinecittà 86-83 e Stella Azzurra Viterbo-Bramante Pesaro 73-69. Classifica: Vigor Matelica 28; Recanati e Loreto Pesaro 24; Carver Cinecittà 22; Stella Ebk Roma, New Flying Balls e Attila Porto Recanati 20; Esperia Cagliari, Bramante Pesaro e Amatori Pescara 18; Stella Azzurra Viterbo 16; L’Aquila 12. Ilrestodelcarlino.it - New Flying Balls sconfitti a Roma: -27 contro Stella Ebk, playoff a rischio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Brutta battuta d’arresto nella quarta di ritorno dei play-in Gold di Interregionale per i New, che tornano dacon un -27 che permette ai capitolini di mettere la freccia in classifica: mercoledì alle 21 a Cagliari, gara clou per continuare il sognoed evitare di rimandare di giocarsi tutto all’ultima giornata. Gare play-in Gold Centro:Ebk-New88-61, Vigor Matelica-L’Aquila 80-74, Recanati-Esperia Cagliari 69-68, Attila Porto Recanati-Amatori Pescara 68-69, Loreto Pesaro-Carver Cinecittà 86-83 eAzzurra Viterbo-Bramante Pesaro 73-69. Classifica: Vigor Matelica 28; Recanati e Loreto Pesaro 24; Carver Cinecittà 22;Ebk, Newe Attila Porto Recanati 20; Esperia Cagliari, Bramante Pesaro e Amatori Pescara 18;Azzurra Viterbo 16; L’Aquila 12.

Potrebbe interessarti anche:

Tinsley porta il Bologna 2016 in vetta. I New Flying Balls suonano la terza

Nei play-in Out Nordest terza vittoria consecutiva anche per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che espugna le doghe veronesi di San Bonifacio e, complice il concomitante ko di Jesolo sul parquet della meno quotata Blu Bergamo, ghermisce il primo posto in solitaria nel girone, ritrovando l’equilibrio di squadra di inizio campionato.

Serie B Interregionale : la classifica comincia a sorridere. New Flying Balls - la forza del gruppo di Lolli. Piazza - Myers e Domenichelli piegano Cagliari

Per gli ozzanesi di coach Matteo Lolli una vittoria determinante per agganciare il corposo gruppo a quota 12, che in vista del match di domenica alle 18 contro Viterbo potrebbe scompaginare la classifica.

Basket B Interregionale - i calendari : Guerri e compagni debutteranno con i triestini della Jadran. New Flying Balls - i playoff partono da Pescara. Il Bologna 2016 si prepara alla trincea dei playout

Il ritorno inizierà il 23 marzo con la trasferta di Trieste (23 marzo), prima di Jesolo (30 marzo, casa), Montebelluna (5 aprile, trasferta), Padova (16 aprile, trasferta) e San Bonifacio (27 aprile, casa).

Ne parlano su altre fonti New Flying Balls sconfitti a Roma: -27 contro Stella Ebk, playoff a rischio. Ozzano e Bologna 2016. Un turno da dimenticare. New Flying Balls pronti per il tour de force di aprile nei play-in Gold. Ultimo quarto horror, Nuovo Basket Aquilano sconfitto a Ozzano dell’Emilia per 99-81. Da Ozzano la Pallacanestro Goldengas Senigallia torna a casa sconfitta di misura. Serie B - Goldengas Senigallia: infrasettimanale a Matelica.

Si apprende da ilrestodelcarlino.it: New Flying Balls sconfitti a Roma: -27 contro Stella Ebk, playoff a rischio - I New Flying Balls subiscono una pesante sconfitta a Roma. La prossima gara a Cagliari sarà decisiva per i playoff.

Come scrive msn.com: New Flying Balls vincono a L'Aquila: 2 punti cruciali per i playoff - I New Flying Balls conquistano una vittoria importante contro L'Aquila, avanzando nella corsa ai playoff di Interregionale.

Riporta msn.com: New Flying Balls: Ultime Curve per i Playoff Interregionale - Ultimissime curve della seconda fase di Interregionale e, con tre gare ancora da giocare, per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, sesta forza della Conference Centro, la corsa per blindare un po ...