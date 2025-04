Dove comprare il super pane di Cerchiara col buco in mezzo

pane di Cerchiara si riconosce a prima vista per la sua forma rotonda, compatta e con la gobba. Un prodotto calabrese che vale la pena conoscere Gamberorosso.it - Dove comprare il super pane di Cerchiara (col buco in mezzo) Leggi su Gamberorosso.it Ildisi riconosce a prima vista per la sua forma rotonda, compatta e con la gobba. Un prodotto calabrese che vale la pena conoscere

Potrebbe interessarti anche:

Cos’è il pane di Cerchiara - nato per occupare meno spazio in forno. Ecco dove comprarlo

Cerchiara di Calabria, meglio conosciuta come città del pane, è un borgo storico che sorge su uno sperone nel cuore del Pollino guardando al mar Jonio e che del pane ha tratto la sua identità.

Ne parlano su altre fonti Storia del piccolo panificio agricolo di Modica che custodisce un'antica varietà di grano che rischia di scomparire. Il ritorno dello chef che ha cucinato nei posti più sperduti al mondo. L'ex sindaco di New York lancia Rudy Coffee (nel tentativo disperato di cancellare i suoi debiti). Più audace dell'ananas: le pizze estreme di Chef Sully diventano virali. La guida completa alle caffetterie contemporanee di Torino. Storie e leggende sule scarcelle pugliesi da preparare insieme ai bambini.