Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese sconfitta dal Sora: Gomez decisivo con una doppietta

1 : Simoncelli 6,5, De Luca 6 (34’ st Seck 6), Orsi 6,5, Marrale 5,5 (9’ st Mellini 6), Ferrari 6, Filì 6,5, Di Gilio 7, Di Prisco 6 (36’ st Marchetti SV),7,5, Pacchioni 7 (44’ st Orazzo SV), Rao 6 (30’ st Bouabre 6). A disp.: Bianco, Tortora, Salviato, Bauco. All. Schettino 7: Petrucci 6,5, Franco 5,5, Rossetti 5,5, Macarof 5,5, Passalacqua 6, Diop 6, Buonavoglia 5,5 (23’ st Milani 6), Domizi 6, Rasic 5,5 (4’ st Bevilacqua 5,5), Capece 6 (9’ st Padovani 6), Brunet 6,5 (40’ st Vila 6). A disp.: Raccichini, Cosignani, Del Piccolo, Aprea, D’Innocenzo. All. Bugiardini 5,5 Arbitro: Loris Graziano di Rossano (assistenti Puddu e Grasso) Reti: pt. 13’ Brunet (C), 38’ Pacchioni (S); st. 2’ e 49’(S) Note Ammoniti Bevilacqua. Calci d’angolo 7 a 4. Recupero: 5’ (0+5) Notte fonda per la, sempre più vicina al baratro.