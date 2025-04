Capolavoro Picco Lecco sarà ancora A2 | è la terza salvezza consecutiva

Picco Lecco è salva. La vittoria casalinga contro Olbia sancisce a pieno titolo la permanenza delle biancorosse in A2. Una vittoria a netta con un 3 a 0 che non lascia dubbi. Ottima prova delle ragazze lecchesi che ottengono il risultato dopo un campionato lungo e colmo di insidie. È la. Leccotoday.it - Capolavoro Picco Lecco, sarà ancora A2: è la terza salvezza consecutiva Leggi su Leccotoday.it L’Orocashè salva. La vittoria casalinga contro Olbia sancisce a pieno titolo la permanenza delle biancorosse in A2. Una vittoria a netta con un 3 a 0 che non lascia dubbi. Ottima prova delle ragazze lecchesi che ottengono il risultato dopo un campionato lungo e colmo di insidie. È la.

