La Juvecaserta supera Jesi e resta in serie B | ora si punta ai play in.

La Paperdi Juvecaserta, sempre priva di Matteo Laganà, superando la General Contractor Jesi per 66-58, mantiene ancora viva la flebile possibilità di agganciare i playin, ma intanto si assicura matematicamente il diritto ad essere ai nastri di partenza della prossima serie B nazionale.

. . La Paperdi Juvecaserta, sempre priva di Matteo Laganà, superando la General Contractor Jesi per 66-58, mantiene ancora viva la flebile possibilità di agganciare i playin, ma intanto si assicura matematicamente il diritto ad essere ai nastri di partenza della prossima serie B nazionale.

Basket B nazionale / Jesi perde ancora - la Juvecaserta si impone 66-58

La terza promozione sarà determinata da uno spareggio in campo neutro, in gara unica, tra le perdenti delle due finali Playoff. Secondo parziale tutto da dimenticare, ben 31 punti subiti: quasi la metà del punteggio finale.

La Juvecaserta ospita Jesi : obiettivo vittoria per allontanare la zona play out

Terzultimo impegno della stagione regolare per la Paperdi Juvecaserta 2021 che domani, domenica 13 aprile, ospita al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della General Contractor Jesi, che attualmente occupa la nona posizione grazie ad un bilancio di 18 vinte e 15 perse.

