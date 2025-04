MotoGp come sta Jorge Martin dopo l’incidente in Qatar | varie costole fratturate

Grande paura a Lusail per Jorge Martin. Il campione del mondo in carica della MotoGp, al rientro in pista dopo due brutti infortuni che gli hanno impedito di gareggiare nelle prime tre tappe, è caduto durante il 14esimo giro del gran premio del Qatar finendo per essere involontariamente colpito dalla moto di Fabio Di Giannantonio che lo seguiva. Lo spagnolo, come evidenziano gli esami strumentali, ha riportato uno pneumotorace con minima soffusione pleurica, otto fratture degli archi costali posteriori e tre ulteriori fratture a carico degli archi laterali. «Ha trascorso la notte all'Hamad General Hospital», ha fatto sapere Aprilia in un comunicato. «Non si evidenziano alterazioni traumatiche a carico dell'encefalo, della colonna cervicale e degli organi addominali». Martin rimarrà sotto osservazione in ospedale fino alla risoluzione dello pneumotorace.

