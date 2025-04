Cosa vogliamo di più da Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti, che all'ultimo cambio di campo ha affondato la faccia sotto un asciugamano, sotto il cielo plumbeo di Montecarlo che le lacrime sembrava proprio chiamarle. Chiudere un torneo con un bagel non è mai carino, ma nemmeno l'epilogo più triste e doloroso può cancellare quanto fatto da Lorenzo Musetti in questa splendida settimana. Il tennista di Carrara ha raggiunto la finale di un Masters 1000 per la prima volta, raggiungendo uno dei risultati più prestigiosi della carriera, assieme alla medaglia di bronzo olimpica e la semifinale di Wimbledon, e issandosi così all'undicesimo posto della classifica mondiale, alle porte della top10 tanto inseguita.

ATP Barcellona 2025 - ufficiale il forfait di Lorenzo Musetti : cambia il tabellone

Cambia così il tabellone di Barcellona: il posto dell’azzurro, che era la testa di serie numero 8, viene preso dallo statunitense Frances Tiafoe, che non era protetto dal seeding ed invece ora vi rientra in qualità di numero 9, andando a sfidare lo spagnolo Jaume Munar all’esordio.

Nonostante la sconfitta - Lorenzo Musetti è già nella top ten dei nostri cuori

Se Alcaraz ha imparato a dare struttura alla scintilla che dà il via a ogni scambio, Musetti convive ancora con le sue contraddizioni. Da allora Alcaraz è diventato una macchina quasi inarrestabile, Musetti ha alternato lampi a sparizioni.

Lorenzo Musetti : “Volevo giocarmela fino in fondo - Alcaraz ha meritato. Recupererò per la rivincita”

Speravo di potermela giocare fino alla fine, ma Carlos ha meritato la vittoria. Il tennista italiano si è imposto in maniera brillante nel primo set, ma nella frazione il suo avversario è salito in cattedra offrendo un gioco spumeggiante e nel terzo parziale l’azzurro ha dovuto fare i conti con un problema muscolare, che lo ha costretto a chiamare il medical time-out per poi cedere nettamente nel finale.

Si apprende da msn.com: Lorenzo Musetti guarda avanti: "Ora sono più ambizioso" - "Peccato non aver potuto lottare fino alla fine, ma Carlos meritava la vittoria. Ora voglio tornare al 100% a Madrid" ...

msn.com riferisce: Lorenzo Musetti: "Non ero più in grado di giocare. Dovrò fare degli esami" - Il rammarico è tutto legato a una condizione fisica che ha ceduto sul più bello. Un problema alla gamba ha infatti impedito a Lorenzo Musetti di competere al massimo delle sue potenzialità nella secon ...

Come scrive msn.com: Lorenzo Musetti sul debutto a Monte-Carlo: "Ecco cosa mi ha infastidito di più" - Un esordio difficile ma vincere era molto importante per prendere fiducia e punti in ottica classifica. Lorenzo Musetti ha superato indenne l'ostacolo cinese Bu nel primo turno del Master 1000 di Mont ...