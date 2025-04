Milan direttore sportivo | nessuna fretta ma Tare ha un vantaggio

Milan continua la sua ricerca per il nuovo direttore sportivo. Il punto su Igli Tare e la decisione del club Pianetamilan.it - Milan, direttore sportivo: nessuna fretta, ma Tare ha un vantaggio Leggi su Pianetamilan.it Come scrive 'Tuttosport', ilcontinua la sua ricerca per il nuovo. Il punto su Iglie la decisione del club

Milan - da Tare a Sartori : pro e contro di ogni candidato alla scrivania da direttore sportivo

La scelta del nuovo direttore sportivo tiene banco in casa Milan. Una decisione importante dal punto di vista strategico e che desta grande...

Milan tentato da Sartori : il punto sul direttore sportivo

Milan, continua la ricerca per il prossimo direttore sportivo rossonero. Giovanni Sartori un'idea che tenta il Diavolo. Le ultime notizie.

Milan - la scelta del nuovo direttore sportivo slitta a dopo Pasqua : la situazione tra Tare - Sartori e D’Amico

Un passo indietro per provare a prendere la rincorsa verso nuovi obiettivi ambiziosi. Il Milan del team di lavoro ha capito che la figura del...

