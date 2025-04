Fermana strappa un pareggio a Termoli | 1-1 e un punto prezioso in classifica

Fermana 1 (4-4-2): Corci 7; Esposito 6 (44' st Zammarchi sv), Hutsol 6,5, Sicignano 7, Volpe 6,5; Keita6,5 (38' st Della Pietra sv), Hysaj 6, Galco 6, Cancello 6 (43' st Magnani sv); Oliverio 6 (24' st Biaggi 6), Mariani 6 (24' st Tracchia 6). A disp. Ferchichi, Allegretti, Traini. All. Carnevale 6. Fermana (3-5-2): Perri 6; Cocino 6, Romizi 6,5, Etchegoyen 6,5; Biachimano 6,5 Diouane 6, Valsecchi 7 (39' st Pinzi sv), Busato 6,5 (17' st Sardo 6), Brandao Mendes 6,5; Tomassini 6,5, Karkalis 6. A disp. Ventresini, Tafa, Pappalardo, Mavromattis, Perez Rodriguez, Carosi, Ricci. All. Savini 6,5. Reti: 7? pt Sicignano, 21? pt Valsecchi Note: ammoniti Mariani e Sardo; calci d'angolo 2-5; recupero 4' pt, 6' st; spettatori 500 circa. Arbitro: Giallorenzo della sezione di Sulmona 6 (Cappelletti di Lodi – Esposito di Formia).

