Basket | Cento travolge Nardò 99-72 Sperduto guida con 21 punti

Nardò 72 SELLA Cento 99 HDL Nardò: Mouaha 14, Ebeling ne, Smith 21, Giuri, Donadio 3, Zugno, Iannuzzi 7, Flores ne, Pagani 2, Stewart 22, Spinelli ne, Nikolic 3. All. Mecacci. SELLA Cento: Moretti 6, Devoe 6, Davis 20, Graziani, Berdini 12, Benvenuti 6, Nobile 6, Tanfoglio 5, Alessandrini 17, Sperduto 21. All. Di Paolantonio ARBITRI: Enrico Bartoli, Bartolini e Roiaz NOTE: parziali 11-24; 24-53; 44-81. Troppa Cento per Nardò e la Sella torna corsara. Pomeriggio d’ingordigia cestistica a Lecce, dove la Benedetto travolge e inguaia ulteriormente i salentini del grande ex Matteo Mecacci, sconfitti pesantemente 99-72 al termine di una gara senza storia. I biancorossi rispondono presente e sull’immediato al successo di sabato sera di Cremona su Livorno, riportandosi in zona salvezza e a +2 sui lombardi (ora rimasti gli unici inseguitori), regalandosi una settimana sicuramente più serena e avvicinando il proprio obbiettivo, anche se ci sarà da lottare fino in fondo, sabato a Cividale e poi all’ultima giornata con Forlì (Rieti e Avellino, invece, le prossime avversarie della Juvi). Ilrestodelcarlino.it - Basket: Cento travolge Nardò 99-72, Sperduto guida con 21 punti Leggi su Ilrestodelcarlino.it hdl72 SELLA99 HDL: Mouaha 14, Ebeling ne, Smith 21, Giuri, Donadio 3, Zugno, Iannuzzi 7, Flores ne, Pagani 2, Stewart 22, Spinelli ne, Nikolic 3. All. Mecacci. SELLA: Moretti 6, Devoe 6, Davis 20, Graziani, Berdini 12, Benvenuti 6, Nobile 6, Tanfoglio 5, Alessandrini 17,21. All. Di Paolantonio ARBITRI: Enrico Bartoli, Bartolini e Roiaz NOTE: parziali 11-24; 24-53; 44-81. Troppapere la Sella torna corsara. Pomeriggio d’ingordigia cestistica a Lecce, dove la Benedettoe inguaia ulteriormente i salentini del grande ex Matteo Mecacci, sconfitti pesantemente 99-72 al termine di una gara senza storia. I biancorossi rispondono presente e sull’immediato al successo di sabato sera di Cremona su Livorno, riportandosi in zona salvezza e a +2 sui lombardi (ora rimasti gli unici inseguitori), regalandosi una settimana sicuramente più serena e avvicinando il proprio obbiettivo, anche se ci sarà da lottare fino in fondo, sabato a Cividale e poi all’ultima giornata con Forlì (Rieti e Avellino, invece, le prossime avversarie della Juvi).

. E’ stata una vera vittoria di gruppo, che dedico al gm Nicolai e ai nostri tifosi, che erano tanti, hanno fatto una trasferta impegnativa: merito loro e anche per chi ci segue da casa, come la mia compagna Aura, che non era qui ma è come se ci fosse stata".

