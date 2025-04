Ilaria Capitani a Linea notte chi conduce il programma dopo l’addio di Monica Giandotti

dopo i saluti improvvisi di Monica Giandotti, che passa al Tg2 Post, dal 14 aprile Ilaria Capitani condurrà tutte le sere Tg3 Linea notte. Leggi su Fanpage.it i saluti improvvisi di, che passa al Tg2 Post, dal 14 aprilecondurrà tutte le sere Tg3

Potrebbe interessarti anche:

Ilaria Capitani nuova conduttrice di TG3 Linea Notte

Quindi, da lunedì non sarò più qui ma sarò qui vicino, se vorrete ci vediamo alle 21 su Rai 2 a TG2 Post. Monica Giandotti, in uscita dal TG3 e alla volta del TG2, ora avrà il difficile compito di risollevare l’appendice serale in access prime time del telegiornale, il TG2 Post che fu di Manuela Moreno (ora a Un Alieno in Patria con Peter Gomez e Paolo Rossi).

Ne parlano su altre fonti Ilaria Capitani a Linea notte, chi conduce il programma dopo l’addio di Monica Giandotti. Monica Giandotti saluta commossa il Tg3 Lineanotte: "La Rai mi ha proposto un altro incarico", dove la vedremo. Ascolti Tv: Belcanto batte Grande Fratello. Bene Italia1 con Wonder Woman 1984. Ascolti Tv: vince Gerry Scotti. Bene la Rai con Federica Sciarelli e Rocco Schiavone. Chi è Ilaria Capitani, la vicedirettrice di Rai3 protagonista della telefonata con Fedez. Ascolti Tv: domina Che Dio ci aiuti, cresce Cucciari. Bene Generazione Z a tarda notte.

Lo riporta fanpage.it: Ilaria Capitani a Linea notte, chi conduce il programma dopo l’addio di Monica Giandotti - Dopo i saluti improvvisi di Monica Giandotti, che passa al Tg2 Post, dal 14 aprile Ilaria Capitani condurrà tutte le sere Tg3 Linea Notte ...

Lo riporta davidemaggio.it: Ilaria Capitani nuova conduttrice di TG3 Linea Notte - La caporedattrice Ilaria Capitani prende il posto di Monica Giandotti e da lunedì 14 aprile sarà la nuova conduttrice di TG3 Linea Notte ...

Scrive ecodelcinema.com: Monica Giandotti lascia il TG3: Ilaria Capitani nuova conduttrice di TG3 Linea Notte - Monica Giandotti lascia il TG3 per guidare il TG2 Post, mentre Ilaria Capitani subentra alla conduzione di TG3 Linea Notte, promettendo un'evoluzione del programma notturno.