Grande fratello è stato un fenomeno di una generazione passata: è la triste verità per un reality che è diventato una trasmissione come tutte le altre Ilgiornale.it - Grande fratello, volatilità di un fenomeno di un’altra generazione Leggi su Ilgiornale.it Ilè stato undi unapassata: è la triste verità per un reality che è diventato una trasmissione come tutte le altre

“Devo dirvi di me e Chiara”. Alfonso D’Apice torna a parlare al pubblico dopo il Grande Fratello

Le due, che avevano chiuso i rapporti in modo piuttosto brusco alla fine del reality, si sono mostrate di nuovo insieme in un video pubblicato sui social, dove ballano sulle note di Anima e core di Brancale.

Jessica Selassié e Barù Gaetani : La Verità Nascosta Dietro la Loro Relazione al Grande Fratello Vip

La situazione è complessa, con opinioni contrastanti tra i due. La pressione dei fan sembra averlo infastidito non poco, tanto da arrivare a chiedere di essere lasciato in pace.

Grande Fratello Albania - rissa in diretta : Jozefin Marku arrestato dopo aver aggredito Gjesti

Il cantante Jozefin Marku, concorrente del programma, è stato arrestato in diretta dopo aver colpito con un violento pugno al volto il collega Besart Klemendi, noto con il nome d’arte Gjesti, proprio nel momento in cui veniva eliminato dal gioco.

