Occupazione cresce del 3% ma PIL fermo all’11% Osservatorio | Si punta su settori meno produttivi come Istruzione

Nel biennio tra il quarto trimestre del 2022 e lo stesso periodo del 2024, l'occupazione è cresciuta del 3%, mentre il PIL si è fermato all'1,1%. Questo squilibrio è stato accompagnato da un calo della produttività media del lavoro, spiegabile sia con l'ingresso nel mercato di lavoratori "marginali", favorito dalla perdita del potere d'acquisto dei salari nel biennio inflattivo 2021-2022, sia con la distribuzione dell'aumento occupazionale in comparti a basso valore aggiunto. Questa la conclusione pubblicata dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.

Occupazione cresce del 3%, ma PIL fermo all'1,1%. Osservatorio: "si punta su settori meno produttivi come Istruzione"

. Nel biennio tra il quarto trimestre del 2022 e lo stesso periodo del 2024, l’occupazione è cresciuta del 3%, mentre il PIL si è fermato all’1,1%. Questa la conclusione pubblicata dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.

