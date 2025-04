Modena Volley | Gutierrez e Mati brillano nella vittoria contro Milano

Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley: Gutierrez e Mati brillano nella vittoria contro Milano Leggi su Ilrestodelcarlino.it DE CECCO 7,5 (1 ace) – Sale di livello dal secondo set in poi infliggendo al dirimpettaio Porro una lezione. Sembra in netto miglioramento sul piano fisico – calcoli permettendo – e ha ancora la chance di ritagliarsi un finale di stagione da protagonista. URIARTE 7 - Scudiero impeccabile nel doppio cambio, fa scelte lineari ma è in grado di prendersi responsabilità – come quando affida al suo preferito, Anzani, un pallone che scotta nel finale. BUCHEGGER 6,5 (att. 39% su 23 con 2 err. e 4 muri sub., 1 ace, 3 b.s.) – A quel tabellino mancano un paio di ace, se li sarebbe meritati soprattutto per come ha battuto nel primo set. Ancora una volta la sua prestazione è andata in calando dopo l’ora di gioco, ma per due set ha vinto nettamente il duello con Reggers. IKHBAYRI 5,5 (att. 1 err., 1 b.

Volley - quarti playoff : Perugia batte Modena e vola in semifinale! La Lube soffre ma si porta sul 2-1 con Milano

Civitanova piazza il break importante in avvio di quarto set, portandosi sul 15-10 ma l’Allianz non molla e l’ace di Reggers riporta la squadra di Piazza a -1 sul 18-17.

Volley maschile - Superlega : Perugia vince su Modena e stacca il pass per la semifinale

I Block Devils si portano con decisione in vantaggio poco dopo il via del match. La formazione in trasferta allunga di alcune lunghezze, portandosi sul 2-1 e allungando il match di almeno un set, tenendo viva la speranza di non chiudere i quarti di finale.

Beach volley : tanta Modena protagonista in Messico per il prestigioso Pro Tour 2025

. . Si parte. Prenderà ufficialmente il via oggi la stagione internazionale delle coppie azzurre impegnate nel Beach Pro Tour 2025. Archiviato a Mount Maunganui (Australia) il primo Future dell’anno, la rassegna internazionale targata FIVB riprenderà dunque dal Messico con il primo Challenge in.

