Marc Marquez spietato pure con il fratello Alex | “L’incidente è colpa mia Non se lo aspettava”

Marc Marquez ammette di aver sbagliato con suo fratello Alex in occasione del contatto al Gp di MotoGP in Qatar: "È stato un errore mio e non se lo aspettava". Leggi su Fanpage.it ammette di aver sbagliato con suoin occasione del contatto al Gp di MotoGP in Qatar: "È stato un errore mio e non se lo aspettava".

Potrebbe interessarti anche:

Marc Marquez vince Sprint in Qatar davanti al fratello Alex : Morbidelli sul podio - Bagnaia 8°

Marc Marquez ha dominato la Sprint del Gran Premio del Qatar. . . Oggi, sabato 12 aprile, l'otto volte campione del mondo ha vinto la minigara di 11 giri sul tracciato di Lusail, con un vantaggio di un secondo e mezzo sul fratello Alex, che ha provato a metterlo in difficoltà nelle fasi iniziali.

MotoGP - Alex Marquez : “Speravo di poter attaccare mio fratello - ma era più veloce”

Un altro arrivo in “parata” per la famiglia Marquez nella Sprint Race di Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. . Sul terzo gradino del podio ha concluso Franco Morbidelli (Ducati VR46).

Alex Marquez attacca il fratello : “Marc mi ha fregato - non mi ha dato la scia”

Alex Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Non è stato facile, sono caduto stamattina e ho provato sensazioni strane. Non abbiamo collaborato, io ho collaborato e lui non mi ha dato la scia.

Ne parlano su altre fonti Marc Marquez spietato pure con il fratello Alex: "L'incidente è colpa mia. Non se lo aspettava". GP Qatar, Pecco a terra, Marc spietato: quarta Pole di fila per il 93. “Marc Marquez è astuto, spietato, vendicativo”: Max Temporali esagera tirando in ballo Valentino e il 2015 dopo Aragon e le parole di Pecco su Alex Marquez?. Le parole di Pedrosa su Marquez sono il ritratto di uno spietato: “In Ducati colpirà subito dove farà più male e Bagnaia…”. Melandri e Valsecchi: “scandalo Aragon!” Pecco, Alex, Marc Marquez e “il 2025 già cominciato”. Poi Leclerc “ingiocabile” e Antonelli “a rischio”…. Crudités alla Pedro Acosta: “Marc Marquez e Ducati? Il cattivo ha sempre un vantaggio". E su Martin e il mercato di KTM....

Riporta mowmag.com: Marc Marquez gioca il jolly e vince pure la Sprint di Austin davanti a Alex, ma Pecco gli ha infilato un gran messaggio nella tasca - Il passo, non serve neanche dirlo, lo ha avuto Marc Marquez, che però s’è ritrovato sul gradino più alto del podio per la quinta volta consecutiva con la testa meno libera del solito e, probabilmente, ...

Secondo fanpage.it: Marc Marquez domina la MotoGP, si prende pure la Sprint ad Austin: Bagnaia rimonta e chiude terzo - Marc Marquez vince la Sprint Race più insidiosa e imprevedibile mai vista prima. Secondo su fratello Alex mentre Bagnaia è eroico portandosi sul podio come terzo dopo essere partito dalla sesta ...

sportal.it riferisce: Ducati, Marc Marquez domina: Checa spietato con Pecco Bagnaia - “Sta soffrendo l’arrivo di Marc Marquez in Ducati, probabilmente si sente già battuto. Spero almeno che ci sia un po’ di lotta”. Il pilota catalano sembra invincibile: “Se dovesse ...