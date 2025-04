Sci alpinismo | la Coppa del mondo si chiude con un doppio podio valtellinese

Coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering, nella Individual Race disputata ieri sulle nevi di Tromso. Sondriotoday.it - Sci alpinismo: la Coppa del mondo si chiude con un doppio podio valtellinese Leggi su Sondriotoday.it Gli atleti italiani e, in particolare quelli valtellinesi, hanno riscattato prontamente i risultati opachi nella Sprint Race di sabato e hanno chiuso alla grande ladeldi sci, la Ismf world cup ski mountaineering, nella Individual Race disputata ieri sulle nevi di Tromso.

6, staccando i nostri portacolori rispettivamente di 32. Il 28enne di Vermiglio è salito sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante per la prima volta in stagione, mentre il 39enne piemontese ha fatto festa per la seconda volta in questa annata agonistica dopo la terza piazza del mese scorso in Val di Martello.

Sci alpinismo - Alba De Silvestro chiude la Coppa del Mondo con il posto nell’individuale di Tromsoe

La bellunese di casa in Valtellina ha saputo allungare nel finale nei confronti delle avversarie con cui era in lotta per il piazzamento, precedendo così l’austriaca Johanna Hiemer e la francese Margot Ravinel.

Sci alpinismo - Alba De Silvestro sul podio in Coppa del Mondo! Brillante vertical a Tromsoe

Si tornerà in gara nel weekend per sprint (sabato) e individuale (domenica). 4) e Matteo Eydallin 20mo (a 1:36. L’azzurra si è distinta sulle nevi norvegesi, chiudendo con un distacco di 57.

