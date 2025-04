L' assegno della pensione sarà più ricco ma arriva anche una penalizzazione

Secondo le prime stime provenienti dal Documento di finanza pubblica, approvato dal consiglio dei ministri il 9 aprile, nel 2026 le pensioni torneranno a salire. Un ritocco all'insù, seppur di poco. Infatti, la rivalutazione degli assegni dovrebbe attestarsi intorno allo 0,8%. L'inflazione.

Chi non ha versato contributi sufficienti per ottenere la pensione di vecchiaia può contare sull’assegno sociale, una misura assistenziale pensata per chi si trova in difficoltà economica.

Purtroppo, cumulo e totalizzazione non si applicano a chi percepisce già una pensione diretta. La ricongiunzione, invece, è possibile solo in determinate situazioni e con regole molto restrittive, come il versamento di almeno cinque anni di contributi.

Andare in pensione anticipata prima dei 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia è possibile, ma comporta una riduzione dell’assegno previdenziale.

Gli altri adeguamenti e le penalizzazioni ai futuri pensionati Il ritocco coinvolgerà anche le pensioni minime e gli altri assegni assistenziali. Si passerà da una minima di 598,61 a 604,60 euro

