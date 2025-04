Inter-news.it - Zazzaroni: «L’Inter spero perda a Bologna, Pasqua di resurrezione»

Ivanha commentato il percorso dele di come si ritrovi a giocare le tre competizioni ad aprile. Il direttore del Corriere dello Sport si è focalizzato anche sulla partita contro il, squadra di cui lui ne è tifoso. Le sue parole a Pressing.MOTIVAZIONE – Ivan, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel corso della puntata di ieri sera su Pressing, ha parlato così dele delle sue seconde linee: «Le seconde linee non mi sembrano un problema. Sento spesso parlare di ‘rose profonde’, ma direi piuttosto larghe o ampie in questo caso. Sedeve perdere dei punti,che lo faccia contro il. sarà ladi! (ride, ndr).ha perso più punti in campionato perché ha giocato di più: la gestione delle risorse l’ha portata a essere presente in tutte le competizioni, ma con dodici punti in meno in Serie A».