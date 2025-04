Stramaccioni dopo il derby | "Svilar è il portiere più completo della Serie A"

derby di Roma c`è stato sicuramente Mile Svilar, il portiere serbo ha salvato in più occasioni il risultato permettendo. Leggi su Calciomercato.com Tra i migliori in campo neldi Roma c`è stato sicuramente Mile Svilar, ilserbo ha salvato in più occasioni il risultato permettendo.

Scrive calciomercato.com: Stramaccioni dopo il derby: "Svilar è il portiere più completo della Serie A" - Tra i migliori in campo nel derby di Roma c`è stato sicuramente Mile Svilar, il portiere serbo ha salvato in più occasioni il risultato permettendo ai giallorossi.

msn.com comunica: Ranieri dopo il derby: la gag in tv e la risposta su Allegri allenatore della Roma - Imbattuto nei derby: e questa è una buona notizia. Ma voleva vincere stasera Claudio Ranieri: non perché, o meglio non solo, era il suo ultimo derby da allenatore, ma perché i tre punti potevano dare ...

Si apprende da romatoday.it: Derby Lazio-Roma, dopo gli scontri c'è già chi chiede lo stop alla stracittadina in notturna - Quest'anno si è tornati a giocare il derby di notte dopo sei anni e in città si sono viste scene di guerriglia ...