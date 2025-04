Mantova-Spezia | pareggio emozionante Maggioni protagonista e Var decisivo

MantovaUn Mantova dalla volontà ferrea conquista un pareggio di grande importanza con lo Spezia. Il 2-2 finale acquista ancora più significato per la squadra di Possanzini, se solo si considera che a 10’ dal termine i biancorossi erano in svantaggio di due reti, prima dell’incredibile epilogo. Dapprima Maggioni con una doppietta riesce a riportare il risultato in parità, ma dopo 8’ di recupero, sugli sviluppi di un angolo battuto da Aramu, Cella insacca il 3-2 che per qualche istante fa intravedere ai padroni di casa l’impresa. Bastano però pochi istanti al Var per annullare quello che sarebbe stato il gol partita, per un fuorigioco dello stesso centrale. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 18’ con Aurelio che, di testa, trasforma una punizione di Salvatore Esposito nel vantaggio dello Spezia. Ilgiorno.it - Mantova-Spezia: pareggio emozionante, Maggioni protagonista e Var decisivo Leggi su Ilgiorno.it di Luca MarinoniUndalla volontà ferrea conquista undi grande importanza con lo. Il 2-2 finale acquista ancora più significato per la squadra di Possanzini, se solo si considera che a 10’ dal termine i biancorossi erano in svantaggio di due reti, prima dell’incredibile epilogo. Dapprimacon una doppietta riesce a riportare il risultato in parità, ma dopo 8’ di recupero, sugli sviluppi di un angolo battuto da Aramu, Cella insacca il 3-2 che per qualche istante fa intravedere ai padroni di casa l’impresa. Bastano però pochi istanti al Var per annullare quello che sarebbe stato il gol partita, per un fuorigioco dello stesso centrale. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 18’ con Aurelio che, di testa, trasforma una punizione di Salvatore Esposito nel vantaggio dello

Potrebbe interessarti anche:

Mantova-Spezia : Maggioni salva il pareggio in extremis

Espulso al 18’ st Bertola. E poco importa se il Sassuolo grazie a questo pari al ‘Martelli’, festeggi la Serie A. D’Angelo. SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia (42’ st Giorgeschi), Nagy, S.

Il Pisa allunga : Spezia rimontato dal Mantova - promozione in Serie A più vicina

. Da qui in avanti, è un assedio, fino al secondo minuto di recupero, con lo stesso giocatore che segna, di testa, la sua seconda rete. E, per quanto riguarda l’eventuale promozione, il primo match-point potrebbe essere il 25 aprile contro il Brescia, anche se figlio di una concatenazione di eventi complicato, ipotizzando uno scenario nel quale il Pisa dovesse vincere entrambe le prossime partite e lo Spezia non fare altrettanto.

Sassuolo - è fattA! Il pareggio dello Spezia a Mantova promuove i neroverdi dalla B

A regalare la promozione anticipata ai neroverdi è stato il Mantova che, in rimonta da 0-2, è riuscito a pareggiare 2-2 al Martelli con lo Spezia, terzo in classifica.

Ne parlano su altre fonti Mantova-Spezia: pareggio emozionante, Maggioni protagonista e Var decisivo. La perla dell’ex Sadiq: meraviglioso colpo di tacco per il pareggio del Valencia (VIDEO). Sampdoria 3-3 Catanzaro: un pareggio spettacolare con statistiche bilanciate. Il Sassuolo torna in Serie A, esplode la festa promozione: le immagini più belle.

Riporta ilgiorno.it: Mantova-Spezia: pareggio emozionante, Maggioni protagonista e Var decisivo - Il Mantova recupera due gol allo Spezia grazie a Maggioni, ma il Var annulla il gol vittoria di Cella per fuorigioco.

Secondo ansa.it: Lo Spezia in dieci si fa rimontare due gol, pareggio a Mantova - Lo Spezia mastica amaro per il 2-2 del Martelli contro il Mantova. Con la partita saldamente in mano ai liguri, avanti per 0-2, al 63' una chiamata all'on field review spinge l'arbitro Ghersini a espe ...

rainews.it riferisce: Doppio pareggio per le lombarde di B e il Mantova regala la A al Sassuolo - Doppio pareggio per le lombarde di B con la rimonta del Mantova allo Spezia che regala anche la prima promozione ufficiale in A, ovvero quella del Sassuolo.