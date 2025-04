Via San Bernardino | da lunedì 14 aprile chiude il ponte verso la periferia di Bergamo

ponte chiude al traffico per il momento solo in uscita dalla città: da fine maggio la chiusura sarà totale. È il cantiere più impattante per la circolazione tra quelli del raddoppio ferroviario. Ecodibergamo.it - Via San Bernardino: da lunedì 14 aprile chiude il ponte verso la periferia di Bergamo Leggi su Ecodibergamo.it IL CANTIERE. Dalle 9 ilal traffico per il momento solo in uscita dalla città: da fine maggio la chiusura sarà totale. È il cantiere più impattante per la circolazione tra quelli del raddoppio ferroviario.

Per tornare in via San Bernardino, dall’incrocio tra via dei Caniana e via Moroni, si dovrà poi percorrere la via San Tomaso de’ Calvi. Durerà quasi un anno, fino all’inizio della primavera del 2026: c’è infatti da aggiungere un binario in più, quello del raddoppio, ai tre già presenti, senza creare intralci alla linea ferroviaria Milano-Treviglio.

