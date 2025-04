Valsa Group | Due Vittorie Consecutive nel Gironcino della Challenge Cup

della Valsa Group ha tutte le ragioni per pensarla così, perché la qualità espressa in campo è stata davvero notevole: "L’abbiamo affrontata bene – prosegue il tecnico dei gialloblù – con spirito di gruppo e con grande volontà di vincere. Alcune cose le abbiamo fatte molto bene, altre meno in particolare nella fase di muro e difesa sulla palla alta. Questo dobbiamo ricordarcelo per trarne spunto negli allenamenti della settimana". Due Vittorie Consecutive nel Gironcino per la Challenge Cup vogliono dire primo posto, un aspetto importante da mantenere per quando si giocheranno le gare secche di semifinale e finale: "Sì, le due Vittorie sono molto importanti, ma è importante, adesso, dare continuità a questo tipo di prestazioni". Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group: Due Vittorie Consecutive nel Gironcino della Challenge Cup Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Una gara intensa, con un ritmo che sembrava quello di una gara di campionato" racconta Alberto Giuliani davanti ai microfoni. L’allenatoreha tutte le ragioni per pensarla così, perché la qualità espressa in campo è stata davvero notevole: "L’abbiamo affrontata bene – prosegue il tecnico dei gialloblù – con spirito di gruppo e con grande volontà di vincere. Alcune cose le abbiamo fatte molto bene, altre meno in particolare nella fase di muro e difesa sulla palla alta. Questo dobbiamo ricordarcelo per trarne spunto negli allenamentisettimana". Duenelper laCup vogliono dire primo posto, un aspetto importante da mantenere per quando si giocheranno le gare secche di semifinale e finale: "Sì, le duesono molto importanti, ma è importante, adesso, dare continuità a questo tipo di prestazioni".

Piazza schiera Gardini per Louati nel terzo set. Di lì è punto a punto, Modena va 22-24 con Gutierrez, ma lo stesso cubano sbaglia la rigiocata per chiudere, 24-24 dopo che Ikhbayri aveva sbagliato il servizio.

Pardo Mati ripete il mantra della convinzione per parlare dei play off quinto posto e della volontà della Valsa Group Modena di riprendersi quell’Europa che manca dal 2023 e che potrebbe essere un bellissimo ‘diversivo’ nella stagione 2025/2026.

