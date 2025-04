Milan da Tare a Sartori | pro e contro di ogni candidato alla scrivania da direttore sportivo

direttore sportivo tiene banco in casa Milan. Una decisione importante dal punto di vista strategico e che desta grande. Leggi su Calciomercato.com La scelta del nuovotiene banco in casa. Una decisione importante dal punto di vista strategico e che desta grande.

Milan tentato da Sartori : il punto sul direttore sportivo

Milan, continua la ricerca per il prossimo direttore sportivo rossonero. Giovanni Sartori un'idea che tenta il Diavolo. Le ultime notizie.

Milan - la scelta del nuovo direttore sportivo slitta a dopo Pasqua : la situazione tra Tare - Sartori e D’Amico

Un passo indietro per provare a prendere la rincorsa verso nuovi obiettivi ambiziosi. Il Milan del team di lavoro ha capito che la figura del...

Milan - Ravezzani : “Direttore sportivo? Peso del dualismo RedBird-Elliott”

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del Milan, della situazione di Fabio Paratici e del direttore sportivo rossonero.

