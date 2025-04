Liberoquotidiano.it - Rave a base di droga e alcol: arriva la polizia, finisce malissimo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

E alla fine ecco gli scontri. Già qualche settimana fa, nel Torinese, in occasione di unillegale- vale a dire di un ritrovo di giovani in uno spazio non autorizzato, durante il quale si balla musica techno e spesso si consumano stupefacenti - si era temuto che la situazione degenerasse, ma in quell'occasione le forze dell'ordine erano riuscite a gestire la questione. Ieri non è andata così, e fra forse dell'ordine e le circa 500 persone confluite in alcuni capannoni di una fabbrica abbandonata a La Cassa, Comune alle porte di Torino, ci sono stati momenti di forte tensione, e anche di vero e proprio “contatto”. I giovani erano lì confluiti nella notte di sabato per partecipare per l'appunto a unparty. La situazione, monitorata fin dall'inizio dae carabinieri, è esplosa nel primo pomeriggio di ieri, con gli scontri fra ragazzi e agenti.