Spettacolo e talento alla Olmedo Boxing Arena per il Torneo Debuttanti, che ha visto andare in scena i match dei semifinalisti emersi dai combattimenti precedenti. Gli atleti di casa si sono distinti con prove solide e a tratti spettacolari. La fase finale del Torneo si è aperta con la buona prova di Davide Bruzzese (67 kg, Youth), che ha mostrato buone combinazioni ma è rimasto troppo fermo dopo l’iniziativa, subendo le risposte dell’avversario: verdetto sfavorevole ai punti. A prendersi la scena è stato però Omar Jouida (71 kg, Elite), autore di un match dominante nei quarti: sempre al centro del ring, ha imposto ritmo e pressione, costringendo l’angolo dell’avversario a fermare l’incontro per manifesta superiorità. Sempre il primo giorno, grande match per Belakiyem Mizou (86 kg, Elite), opposto a un coriaceo atleta di Piacenza. Sport.quotidiano.net - Spettacolo e talento alla Olmedo Boxing Arena nel Torneo Debuttanti Leggi su Sport.quotidiano.net per il, che ha visto andare in scena i match dei semifinalisti emersi dai combattimenti precedenti. Gli atleti di casa si sono distinti con prove solide e a tratti spettacolari. La fase finale delsi è aperta con la buona prova di Davide Bruzzese (67 kg, Youth), che ha mostrato buone combinazioni ma è rimasto troppo fermo dopo l’iniziativa, subendo le risposte dell’avversario: verdetto sfavorevole ai punti. A prendersi la scena è stato però Omar Jouida (71 kg, Elite), autore di un match dominante nei quarti: sempre al centro del ring, ha imposto ritmo e pressione, costringendo l’angolo dell’avversario a fermare l’incontro per manifesta superiorità. Sempre il primo giorno, grande match per Belakiyem Mizou (86 kg, Elite), opposto a un coriaceo atleta di Piacenza.

