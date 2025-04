Cittadella in rimonta | vittoria a Prato e salvezza matematica

Prato Cittadella Prato (3-4-1-2): Gariti; Videtta (24'st Mazza), Conson, Galliani (38's.t. Diana); Ciavarelli (24'st Giusti), Remedi (26'st Rossi), Azizii (24'st Iuliano), Girgi; Di Stefano; Pereira, Cozzari. A disp. Fantoni, Magazzu, Scarafoni, Innocenti. All. Mariotti. Cittadella (3-5-2): De Fazio; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Osuji, Teresi (47'st Berziga), Mandelli, Martey (32st Sardella); Sala (18'st Guidone), Formato (38'st Bertani). A disp. Piga, Diletto, Aldrovandi, Rovatti, Mora. All. Gori Arbitro: Nonnato di Rovigo Reti: 19' Pereira, 6'st Formato, 20'st Osuji, 36'st Guidone, Note: ammoniti Cozzari, Iuliano, Pereira Arriva anche il timbro della matematica sulla salvezza della Cittadella, che nonostante 4 forfeit dell'ultima ora (Marchetti ko in rifinitura, Serra e Mora malati, Rovatti in panchina a fare numero) sbanca Prato in rimonta e con la settima vittoria esterna si mette al sicuro a 3 gare dalla fine (+8 sui playout, ma la "forbice" di +19 dalla terz'ultima vale la salvezza).

