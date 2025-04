Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo e FC Roma City pareggiano: un punto verso la salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

0 FC0 : Elezaj, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Baldini, Miotto (39’ st Carano), Caprari (32’ st Ausili), Cotugno (18’ st Madonna), Nanapere. All. Giuliodori. FC: Salvati, Alari, Trasciani, Marchi, Spina, Bonello (39’ st Ofoma), Battistoni (25’ st Giorgini), Gelonese, Meola (15’ st Hernandez), Icardi, Costa (10’ st Omohonria). All. Boccolini. Arbitro: Sarcina di Barletta. Note: ammoniti Costa e Gelonese. Spettatori 350 circa. Unche accontenta più ilche a piccolo passi avvicina lain D. Secondo pareggio consecutivo senza reti per la formazione di Giuliodori che impatta al Mancini contro Fc, in una partita con in palio importanti punti. Mister Giuliodori, vista la squalifica di Braconi, si affida in attacco al duo Nanapere-Caprari, Ilinizia meglio con Baldini e Miotto, ma senza creare veri pericoli.