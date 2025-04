Jadran Trieste supera Re-Basket 2000 | rischio playout per i reggiani

Jadran Trieste 81RE-Basket 2000 75 Jadran Trieste: Batich 4, Ban ne, Demarchi 20, De Petris, Jakin 7, Gobbato 7, Malalan, Karapetrovic 19, Besedic 5, Milisavljevic 19. All. Vatovec. RE-Basket 2000 REGGIO EMILIA: Frediani 6, Alberione 27, Pedrazzi 5, Paparella ne, Porfilio 17, Longagnani, Digno 4, Martelli ne, Obayagbona ne, Codeluppi 12, Lusetti 4, Jovanovic ne. All. Baroni. Arbitri: Tondato di Treviso e Casoli di Udine. Parziali: 24-16, 48-43, 59-59. Si ferma dopo 3 vittorie di fila la marcia della Re-Basket 2000 (22) nella Poule Salvezza di B Interregionale. La formazione cittadina cade sul campo del Jadran Trieste (16), penultimo in classifica, e, pur mantenendosi a +2 sulla quarta posizione, mette in pericolo la permanenza diretta in categoria, visto che al termine mancano due giornate e i biancoblu devono ancora riposare.

