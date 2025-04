Pronostico Bournemouth-Fulham | aggancio con vista Europa

Bournemouth-Fulham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Sette partite senza vittorie. Una vita. Il ruolino di marcia del Bournemouth, negli ultimi due mesi, è questo. E prima o poi, una squadra come questa, soprattutto quando gioca in casa, si deve sbloccare. Contro il Fulham l'occasione c'è, è bella importante. Vorrebbe significare aggancio in classifica con la seria possibilità a seguire, da qui alla fine della stagione, di giocarsi anche qualcosa in zona Europa.Pronostico Bournemouth-Fulham: aggancio con vista Europa (Lapresse) – Ilveggente.itGli ospiti si presentano a questo match dopo la bella e importante vittoria contro il Liverpool. Inaspettata questa affermazione, ma giusta per quello che si è visto in campo.

tuttosport.com comunica: Pronostico Bournemouth-Fulham, ecco i consigli su cosa giocare - Al Vitality Stadium occhio a Under 2,5 e/o NoGoal. Il NoGoal vale 2.15 per Bwin, 2.20 per William Hill e 2.22 per Cplay. L' Under 2,5 si gioca a 2.00 su Bwin e Sisal, 2.06 su Cplay.

