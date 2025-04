Lanazione.it - Primo posto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo nella seconda tappa della Coppa Toscana Ragazzi

Leggi su Lanazione.it

, 14 aprile 2025 –per. La manifestazione, ospitata dallo stadio cittadino “Tenti”, ha visto gli atleti nati nel biennio 2012-2013 delle società di, Firenze e Siena sfidarsi nel biathlon e mettersi alla prova tra diverse specialità di velocità, lanci e salti, con la società casalinga che ha vissuto la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio. Il merito è diche ha trionfato nei 60 ostacoli con 9.1 secondi e nel salto in lungo con 5.36 metri, risultando così il migliore in assolutogiornata, inoltre positiva è stata anche la prova di Isabella Mencarelli con la vittoria nel getto del peso in virtù di un ottimo lancio di 7.82 metri. Laè stata impreziosita anche da gare di contorno degli Esordienti dove i bambini e le bambinesono riusciti a lasciare il segno in numerose discipline.