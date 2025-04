Sport.quotidiano.net - Daniele Montevago trascina il Perugia verso i playoff con una doppietta decisiva

Ilsi aggrappa al suo bomber ritrovato., con lacontro il Sestri Levante, tiene a galla il, e in un colpo solo raggiunge e supera quota dieci. Con undici reti senza rigori, il classe 2003, per età, è in cima alla classifica dei marcatori. Alle spalle del grifone, c’è Mignani classe 2002 che ha realizzato 16 gol (3 su rigore). Dopo un periodo di black out (lungo 14 gare, comprese le tre saltate per problemi di salute) l’attaccante ex Sampdoria ha ritrovato la via del gol con tre reti nelle ultime due gare al Curi. Nonostante la stagione biancorossa piuttosto travagliata, solo in una circostanza ilha perso quandoha segnato, in trasferta sul campo del Pontedera. "Undici gol? Abbiamo cambiato tanto durante la stagione, tra tecnici e moduli.