I colori pastello da sperimentare sulle unghie di primavera

colori pastello sanno sempre di primavera. Luminosi, burrosi, super soft e mai banali. Sfumature delicati che accompagnano le tiepide giornate di sole che piano piano si fanno avanti. Le tendenze unghie 2025 parlano chiaro: sì ai toni pastello, purché abbiano personalità. Dopo stagioni di cherry red, unghie lattiginose e tocchi metallici, adesso è tempo di delicatezza. Il risultato? Manicure pastello romantiche che profumano di gelato alla crema, bouquet freschi e tramonti sospesi. Ecco i colori da sperimentare.unghie primavera 2025: il butter yellow ottiene grandi consensi Tradotto dall’inglese: giallo burro. Si è dolcemente inserito nei nostri armadi l’anno scorso, ed è stata solo questione di tempo prima che dominasse anche la scena beauty. Amica.it - I colori pastello da sperimentare sulle unghie di primavera Leggi su Amica.it In qualche modo, isanno sempre di. Luminosi, burrosi, super soft e mai banali. Sfumature delicati che accompagnano le tiepide giornate di sole che piano piano si fanno avanti. Le tendenze2025 parlano chiaro: sì ai toni, purché abbiano personalità. Dopo stagioni di cherry red,lattiginose e tocchi metallici, adesso è tempo di delicatezza. Il risultato? Manicureromantiche che profumano di gelato alla crema, bouquet freschi e tramonti sospesi. Ecco ida2025: il butter yellow ottiene grandi consensi Tradotto dall’inglese: giallo burro. Si è dolcemente inserito nei nostri armadi l’anno scorso, ed è stata solo questione di tempo prima che dominasse anche la scena beauty.

