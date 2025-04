Nessuno si salverà L’annuncio di Donald Trump scuote il mondo | non torna indietro

Donald Trump torna a farsi sentire con un messaggio dai toni duri che riaccende le tensioni internazionali. Il presidente degli Stati Uniti, attraverso un post pubblicato sul suo social Truth, ha voluto chiarire la sua posizione con toni ai quali ha abituato il mondo, ma che inevitabilmente continuano a preoccupare in termini di stabilità e di rapporti con gli altri paesi, partner storici compresi. Il clima, insomma, è sempre più rovente e si attendono ora nuove reazioni.Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, da lui definiti “fake news”, Trump ha ribadito che “Nessuno si salva” dalle tariffe doganali americane, rifiutando qualsiasi idea di marcia indietro. Secondo Trump, la Cina è il principale bersaglio di questa politica commerciale aggressiva, accusata di utilizzare “barriere tariffarie non monetarie” e di trattare gli Stati Uniti “di gran lunga peggio” rispetto agli altri partner commerciali. Leggi su Caffeinamagazine.it a farsi sentire con un messaggio dai toni duri che riaccende le tensioni internazionali. Il presidente degli Stati Uniti, attraverso un post pubblicato sul suo social Truth, ha voluto chiarire la sua posizione con toni ai quali ha abituato il, ma che inevitabilmente continuano a preoccupare in termini di stabilità e di rapporti con gli altri paesi, partner storici compresi. Il clima, insomma, è sempre più rovente e si attendono ora nuove reazioni.Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, da lui definiti “fake news”,ha ribadito che “si salva” dalle tariffe doganali americane, rifiutando qualsiasi idea di marcia. Secondo, la Cina è il principale bersaglio di questa politica commerciale aggressiva, accusata di utilizzare “barriere tariffarie non monetarie” e di trattare gli Stati Uniti “di gran lunga peggio” rispetto agli altri partner commerciali.

Potrebbe interessarti anche:

Trump torna a minacciare : “Dai dazi nessuno si salva - soprattutto la Cina”

Gli annunci, le retromarce e le precisazioni arrivate dall'amministrazione Trump negli ultimi dieci giorni hanno alimentato la volatilità a Wall Street e innescato una fuga degli investitori dal dollaro e dai Treasury, mettendo in dubbio lo status di 'rifugiò degli Stati Uniti nel sistema economico e finanziario globale.

Trump sferza la Cina con dazi al 145% e Wall Street torna in rosso : i timori di una guerra commerciale

A creare qualche dubbio anche la decisione del presidente di congelare i dazi per 90 giorni. . ondo alcuni, infatti, questa pausa non assicurerebbe un.

Netanyahu torna da Trump - l’annuncio dopo i dazi che non piacciono a Tel Aviv. Di cosa parleranno Israele e Usa

Secondo quanto riferito da Tel Aviv, la visita dovrebbe avvenire dopo la Pasqua ebraica – una festività lunga otto giorni che quest’anno cade tra il 12 e il 20 aprile – ma la data esatta non è ancora stata resa nota.

Ne parlano su altre fonti Dazi, Trump: “Prossima settimana annuncio nuove tariffe sui semiconduttori”. Trump: prossima settimana l'annuncio dei dazi sui semiconduttori. Giovedì la premier negli Usa - Xi Jinping: il protezionismo di Trump non ha futuro. Dazi Usa a breve sui chip, esenzione temporanea per smartphone e pc. Giovedì Meloni da Trump - Trump: "Dazi sui semiconduttori la prossima settimana". Trump tira dritto: «Nessuno si salverà dai dazi». Trump avverte: "Nessuno si salva da dazi americani". Trump concede altri 75 giorni a ByteDance: nuova proroga per salvare TikTok in USA.

Scrive ilgazzettino.it: Dazi, Trump: «Nessuno si salva, soprattutto la Cina». E Tokyo apre con l'indice Nikkei in rialzo - - La Cina registra a marzo un surplus commerciale di 102,64 miliardi di dollari, ben oltre i 77 miliardi stimati dagli analisti. L'export, ha riferito l'Amministrazione generale delle ...

tg24.sky.it comunica: Dazi, Trump: “Prossima settimana annuncio nuove tariffe sui semiconduttori” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che nuove tariffe sui semiconduttori potrebbero essere annunciate "nel corso della prossima settimana" e potrebbero entrare in vigore "in un ...

Si apprende da lastampa.it: Trump: “Dai dazi non si salva nessuno”. Fuga degli investitori dal dollaro e dai Treasury - «Non saremo tenuti in ostaggio da nessun paese, soprattutto da paesi ostili come la Cina», ha detto il presidente Usa ...