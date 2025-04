La Regione investe un milione di euro nel polmone verde regionale

regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, ha stanziato un milione di euro per interventi di forestazione e imboschimento di terreni agricoli e non agricoli. I bandi, finanziati attraverso il Piano di complemento per lo sviluppo. Udinetoday.it - La Regione investe un milione di euro nel polmone verde regionale Leggi su Udinetoday.it La Giunta, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, ha stanziato undiper interventi di forestazione e imboschimento di terreni agricoli e non agricoli. I bandi, finanziati attraverso il Piano di complemento per lo sviluppo.

Potrebbe interessarti anche:

Niente da fare per la riqualificazione del Rabbateddu - ecco come verrà speso il milione di euro della Regione

La proposta della giunta comunale, pur risultando ammissibile, non è stata però finanziata. Quel contributo straordinario di un milione di euro, concesso dalla Regione, doveva servire, come cofinanziamento, alla riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana del rione di Santa Croce-Rabbateddu.

Si fingono clienti - rubano 15 Rolex e scappano in monopattino : il colpo da mezzo milione di euro in centro a Milano

Continua a leggere . Una volta arraffata la refurtiva, sono scappati su due monopattini. Ieri pomeriggio due rapinatori, fingendosi clienti, sono entrati in una gioielleria nel centro di Brera, a Milano, e hanno rubato 15 orologi Rolex dal valore di mezzo milione di euro.

Morte di Paolo Calissano - rinviato a giudizio l’avvocato accusato di avergli rubato mezzo milione di euro

Il gup ha rinviato a giudizio Matteo Minna, avvocato e amministratore delegato dell'attore Paolo Calissano. Dovrà rispondere di avergli rubato oltre mezzo milione di euro.

Ne parlano su altre fonti La Regione investe un milione di euro nel polmone verde regionale. Università, la Regione investe oltre 160 milioni di euro per garantire le borse di studio al 100% degli studenti idonei. "Non solo mizzica", la Regione investe mezzo milione per portare il siciliano a scuola. La Regione investe oltre 1 milione di euro per nuovi scuolabus. Arresto cardiaco, la Regione investe 1,5 milioni di euro per l'acquisto di circa mille nuovi defibrillatori automatici. Borse di studio universitarie a tutti gli studenti idonei, la Regione investe 160 milioni.

Riporta molisenetwork.net: Regione, oltre 4 milioni di euro erogati per il settore agricolo - CAMPOBASSO – L’Assessorato alle Politiche agricole ed agroalimentari della Regione Molise comunica l’erogazione di finanziamenti per un totale di 4.302.591,77 euro, destinati a oltre 500 aziende ...

Secondo monzatoday.it: La Regione investe sullo sport: in arrivo 100milioni di euro - Entro fine aprile l'approvazione del bando che permette ai Comuni di rimettere a nuovo strutture sportive già esistenti ...

savonanews.it comunica: Regione, un milione di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati - Ammonta a un milione di euro la disponibilità economica della Regione Liguria per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati. Lo ha annunciato oggi, in una riunione ...