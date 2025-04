Iltempo.it - Guerriglia prima del derby. Ultrà contro forze dell'ordine: tredici poliziotti feriti

È scoppiata una vera e propriaurbana ieri pomeriggio, tre oredel fischio d'inizio delLazio-Roma. Gli scontri sono avvenuti a Ponte Milvio verso le 17:30. In strada, con caschi, passamontagna, spranghe, pietre e bottiglie, i tifosi biancocelesti e gligiallorossi hanno aggredito ledi polizia, che hanno evitato che le due tifoserie entrassero in contatto. Il bilancio è stato didal lancio di qualsiasi oggetto. Per riuscire a far tornare la calma è stato necessario l'intervento dei blindati, che hanno attivato gli idranti per disperdere i teppisti che hanno messo a ferro e fuoco l'area intorno allo stadio Olimpico. Durante i disordini, oltre a prendere di mira gli uomini in divisa, gliviolenti hanno danneggiato a colpi di bastone anche le vetture che erano parcheggiate, spaccando finestrini e parabrezza.