Meteo allerta maltempo per pioggia e vento forte | ecco dove

La settimana, dal punto di vista Meteorologico, inizia all'insegna del maltempo. Nel nostro Paese, come segnala la Protezione Civile, "una perturbazione atlantica si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall'Africa verso l'Italia che causerà un graduale peggioramento del tempo su tutta la penisola". Dunque, in base alle previsioni disponibili, proprio il Dipartimento della Protezione Civile "ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse".

È consigliato evitare spostamenti non necessari e adottare misure di sicurezza per prevenire incidenti causati dal maltempo. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Continua a leggere . Italia nella morsa del maltempo nella settimana di Pasqua. Migliorerà però in parte nel weekend con una giornata di Pasqua più soleggiata, in particolare al sud.

Continua a leggere . La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino delle criticità meteo e idro e valutato per la giornata di domani, lunedì 14 aprile, un’allerta meteo gialla in quattro regioni per temporali e rischio idrogeologico.

