Poggibonsi cade ancora | terza sconfitta consecutiva contro Terranuova Traiana

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi (69' Boganini), Bigica (90' Mignani), Mazzolli, Marcucci (69' D'Amato); Valori, Belli (80' Salvadori); Bellini. A disposizione: Baracco, Poggesi, Pisco, Massai, Al., Lepri. All.: Baiano. Terranuova Traiana (4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46' Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl'Innocenti, Massai An.; Privitera, Zhupa (73' Mannella), Marini; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. All.: Becattini. Arbitro: Di Palma di Cassino. Rete: 58' Massai An. Note: espulso al 72' Valori (doppia ammonizione). Poggibonsi - Non si arresta la caduta libera del Poggibonsi, che colleziona nella partita interna con il Terranuova Traiana la terza sconfitta consecutiva.

Terranuova Traiana vince a Poggibonsi : decisivo Massai - espulso Valori

Paolo Bartalini . Baiano. TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46’ Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl’Innocenti, Massai An. Rete: 58’ Massai An.

Serie D - successo pesantissimo per il Terranuova Traiana a Poggibonsi

. . Il Terranuova Traiana vince 1 a 0 a Poggibonsi, tre punti fondamentali per i biancorossi che si mettono alla guida dell'affollatissimo treno salvezza che, partendo dal penultimo in classifica, è composto da: Trestina, Flaminia Civitacastellana e Figline a 34 punti, Sangiovannese e Terranuova.

Forum Novum e Via Traiana : a Paduli istituzioni e studenti fanno rete per il patrimonio storico

Comunicato Stampa Dalla scuola al territorio, un convegno al Palazzo Ducale per riflettere sul futuro della Via Appia e della Via Traiana attraverso la voce delle istituzioni e dei giovani Mattinata da protagonista per il comune di Paduli.

