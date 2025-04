Iodonna.it - Un equipaggio tutto al femminile per una missione tra pubblicità, glamour ed empowerment

Leggi su Iodonna.it

Tutti con la testa all’insù in Texas. Alle 9.30 locali (le 15.30 italiane) avverrà infatti il tanto atteso lancio di Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, per un volo che sta facendo parlare di sé più per il suo carattere simbolico che per i suoi obiettivi scientifici. A bordo della capsula New Shepard, sei donne di spicco – tutte affermate e di successo – voleranno insieme nello spazio per un breve viaggio suborbitale. Ladurerà appena 11 minuti, ma la curiosità che suscita è tutta nel fatto che si tratta di un’iniziativa interamente. Un gesto che, pur non segnando una rivoluzione nel campo dell’esplorazione spaziale, punta a far emergere la presenza delle donne in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Samantha Cristoforetti: le più belle foto dallo Spazio guarda le foto Da Lauren Sánchez a Katy Perry: le protagoniste dellaspazialeA guidare lac’è Lauren Sánchez, giornalista, pilota e compagna di Jeff Bezos, con cui si sposerà a luglio in una cerimonia fastosa a Venezia.