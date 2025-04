Ilrestodelcarlino.it - Irruentes vincono 4-3 contro Magic Pizza, Bar la Coccinella in solitaria al 2° posto

Gligiocano una gran partita difensiva e dopo lo 0-1 a firma Calzavarini, la ribaltano sul 4-1 con la doppietta di Pagano e le reti di Marino e Bernardi. Nella ripresa assedio delche però trova la via del gol solo con Kupsi e con la magistrale punizione di Moraru, finisce 4-3. Ilfallisce il 1° match point per aggiudicarsi la Serie A Giara Assicurazioni. Il Bar lasi riprende il 2°incon il pirotecnico 8-7 al Foto Express: poker di Sgargetta e doppietta di Boarini per il Bar la, poker di Giordano e doppietta di Esposito per il Foto Express. La Baracca di Guendalo va al riposo sotto 1-3il Fast Car, ma un Conti in versione bomber che non ti aspetti, segna 3 reti nella ripresa e regala alla Baracca di Guendalo i 3 punti che vogliono dire 3°in classifica, finisce 4-3.