Conte carica il Napoli: ”Servono i tifosi per battere un Empoli con il coltello tra i denti”">Antonio Conte non abbassa la guardia. Alla vigilia della sfida con l’Empoli, il tecnico del Napoli lancia un messaggio chiaro ai suoi uomini e ai tifosi: «Daremo il 200%, anche se la maglia sudata c’è sempre stata». Un invito a sfruttare ancora una volta il “fattore Maradona”, che questa sera registrerà l’undicesimo sold out stagionale. «Si è creato un connubio tra squadra e pubblico – ha dichiarato Conte a Tuttosport – proprio perché i tifosi vedono che la squadra va oltre i propri limiti. Contro l’Empoli avremo bisogno di loro per aiutarci a vincere».Con sette partite ancora da giocare e 21 punti in palio, l’allenatore salentino non si fida di nessuno: «Le insidie ci sono in ogni gara, perché la maggior parte delle squadre lotta per un obiettivo concreto. Napolipiu.com - Conte carica il Napoli: ”Servono i tifosi per battere un Empoli con il coltello tra i denti” Leggi su Napolipiu.com il: ”peruncon iltra i”">Antonionon abbassa la guardia. Alla vigilia della sfida con l’, il tecnico dellancia un messaggio chiaro ai suoi uomini e ai: «Daremo il 200%, anche se la maglia sudata c’è sempre stata». Un invito a sfruttare ancora una volta il “fattore Maradona”, che questa sera registrerà l’undicesimo sold out stagionale. «Si è creato un connubio tra squadra e pubblico – ha dichiaratoa Tuttosport – proprio perché ivedono che la squadra va oltre i propri limiti. Contro l’avremo bisogno di loro per aiutarci a vincere».Con sette partite ancora da giocare e 21 punti in palio, l’allenatore salentino non si fida di nessuno: «Le insidie ci sono in ogni gara, perché la maggior parte delle squadre lotta per un obiettivo concreto.

