Borse asiatiche in rialzo grazie alla sospensione dei dazi di Trump

Seduta positiva per le Borse asiatiche come sono positivi i futures sugli indici europei e di Wall Street dopo che Donald Trump ha sospeso i dazi sull'elettronica di consumo, che comprende gli smartphone e i laptop. Tokyo ha guadagnato l'1,18% con lo yen che si è rafforzato mentre il dollaro ha segnato il nuovo minimo dell'anno e l'oro, che mantiene il suo ruolo tradizionale di bene rifugio, ha ritoccato i massimi. Sale con più decisione Hong Kong (+2,14% a seduta ancora aperta), Shanghai e Shenzhen invece guadagnano rispettivamente lo 0,69 e lo 0,97%. A Taiwan (-0,08%) il gruppo che assembla iPhone, Hon Hai Precision Industry, fa un passo avanti del 2,97%, a Seul (+0,95%) del temporaneo stop ai dazi di Trump beneficia invece Samsung Electronics (+1,72%).

Sul fronte macroeconomico previsto il Pil del Regno Unito, dagli Stati Uniti il dato sulla fiducia dell'Università del Michigan. Sul fronte dei cambi la svalutazione del dollaro sullo yen, poco sotto a 144, e sull'euro a 162,20, continua a incidere sulla sostenibilità dell'export del Made in Japan.

