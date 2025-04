Ilrestodelcarlino.it - Acqua San Bernardo Cantù supera Carpegna Prosciutto Pesaro: decisivi Hogue e Basile

San8578SANCANTU’: Valentini 3, Baldi Rossi 9, Moraschini 19, De Nicolao, Beltrami ne,19,10, Riismaa 4, McGee 13, Possamai ne, Moscatelli ne, Okeke 8. All. Brienza.: Petrovic 2, Reginato ne, Maretto 17, Imbrò 6, De Laurentiis 2, King 18, Bucarelli 3, Lombardi, Zanotti 6, Ahmad 24. All. Leka. Arbitri: Centonza, Grappasonno e Gai. Parziali: 22-16, 43-41, 74-63. Tiri liberi:13/20,8/9. Tiri da 3 punti:8/28,10/26. Rimbalzi:47,34. Falli tecnici a Bucarelli e Ahmad. Antisportivo a Okeke. Spettatori: 3.000. Ha tenuto botta la Vuelle sul campo della favorita per la seconda promozione (la prima se l’è presa Udine, tornando in A dopo 17 anni), uscendo a testa alta dal palasport di Desio.